〔国际油市〕布兰特原油持稳于115美元上方,德国法院的判决提供支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月8日电---布兰特原油期货在昨日大涨3美元后周四持稳于每桶115美元上方,追随股市反弹,因德国宪法法院驳回了旨在阻止德国参与紧急贷款计划的一系列诉讼,帮助缓和了有关欧元区纾困努力可能陷入停滞的担忧.[ID:nCN1951549]
美国墨西哥湾风暴导致该地区约37%的石油产能被关闭,同样支撑油价.投资者等待晚些美国总统奥巴马关于就业问题的讲话和欧洲央行利率会议,寻找全球经济健康状况的线索.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。