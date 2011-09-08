〔国际油市〕布兰特原油持稳于115美元上方,德国法院的判决提供支撑

路透新加坡9月8日电---布兰特原油期货在昨日大涨3美元后周四持稳于每桶115美元上方,追随股市反弹,因德国宪法法院驳回了旨在阻止德国参与紧急贷款计划的一系列诉讼,帮助缓和了有关欧元区纾困努力可能陷入停滞的担忧.[ID:nCN1951549]