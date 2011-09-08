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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 13:50 BJT

〔中国新债〕甘肃公投集团下周五将发30亿元中期票据,期限七年

路透北京9月8日电---中国甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司周四公告称,将于下周五

(16日)在银行间债市簿记建档发行30亿元人民币中期票据,期限七年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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甘肃公投集团 80 30 7 9/16簿记建档 国开行 AA+ 9/19 9/20

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

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