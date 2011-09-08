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市场报道 | 2011年 9月 8日 星期四 14:04 BJT

〔表格〕瑞士8月未经季节调整失业率持平于2.8%,与预估一致

路透苏黎世9月8日电---瑞士联邦经济总局周四公布,8月未经季节调整的失业率为2.8%,与预估一致,且与上月持平.

瑞士8月经季节调整的失业率为3.0%,亦与上月持平.

以下为详细数据:

2011年8月 2011年7月 2010年8月

未经季节调整失业率(%) 2.8 2.8 3.6

经季节调整失业率(%) 3.0 3.0 3.8

登记失业人数 111,687 109,200 142,879

职位空缺数 18,584 19,155 17,994 (完)

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--编译 杜明霞;审校 蔡美珍

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