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市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 13:50 BJT

〔中国房地产〕1-8月房地产开发投资同比增长33.2%--国家统计局

路透北京9月9日电---中国国家统计局周五称,1-8月全国房地产开发投资37,781亿元人民币,同比增长33.2%,基本持平于1-7月33.6%的增速.

统计局并公布,1-8月房屋新开工面积同比增长25.8%,较前七月24.9%增速加快;同期全国商品房销售面积59,854万平方米,增长13.6%;商品房销售额33,264亿元,同比增长25.9%.(完)

欲了解更多详情,请点选统计局网站(here)

--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良

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