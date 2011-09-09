〔中国房地产〕1-8月房地产开发投资同比增长33.2%--国家统计局

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京9月9日电---中国国家统计局周五称,1-8月全国房地产开发投资37,781亿元人民币,同比增长33.2%,基本持平于1-7月33.6%的增速.
统计局并公布,1-8月房屋新开工面积同比增长25.8%,较前七月24.9%增速加快;同期全国商品房销售面积59,854万平方米,增长13.6%;商品房销售额33,264亿元,同比增长25.9%.(完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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