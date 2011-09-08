〔中国股市〕沪综指小幅收低,8月经济数据公布前市场气氛谨慎

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京9月8日电---中国股市沪综指周四先扬後抑小幅收低,未能延续上日反弹之势.市场缺乏明显利好,加之8月中国宏观经济数据将于明日公布,投资者多持谨慎态度,市场人气低迷.
沪综指.SSEC收报2,498.943点,跌0.68%;沪市A股成交额599亿元人民币,低于上日的617亿元.
国都证券分析师张翔认为,目前政策面依然不明朗,即便8月通胀回落,短期放松政策的可能性也较小,且海外经济存在不确定因素,欧美股市短期反弹并不能掩盖存在的问题,在内外因素影响下,投资者倾向谨慎观望.
周五中国将公布国内居民消费价格(CPI),工业生产者出厂价格(PPI)等8月宏观数据.路透综合22家机构预测中值结果显示,中国国内通胀在8月料出现回落但仍处于高位,CPI同比涨幅料降至6.2%,创出三个月来低位;环比涨幅则回落0.2个百分点.[ID:nCN1941951]
张翔并称,由于A股目前整体估值处于较低水平,短期大幅下跌的可能性较小,预计将在前期低点2,437上方反复震荡.
沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,758点,跌0.58%,成交量为167,728手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。