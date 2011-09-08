〔路透基点〕中国国开行拟筹借4亿美元三年期贷款,用作运营资金

路透香港9月8日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,中国国家开发银行正寻求筹借4亿美元三年期贷款,用作运营资金.

三菱东京日联银行担任委托主办行,并邀请8-10家银行加盟该联贷案.

消息人士称,本期贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码180基点,另支付参贷费15个基点.

但消息人士指出,180基点的加码不足以弥补很多受邀贷款银行的资金成本,尤其是对于境内美元贷款而言.

"这并不是市场利率水平,特别是在近期每家银行的信贷额度都紧张的情况下,"一家受到邀请,但因贷款定价偏紧而未加盟的银行人士提到.

另一位消息人士补充道,"我们有受到邀请,但加码太小,我们无法参贷."

该贷款案的知情人士认为,由于市场兴趣不高,国开行的本期贷款规模可能缩减.

近期发行的中国境内外币贷款加码为400基点左右,例如,正在发行的广西柳州钢铁(集团)公司9,400万美元三年期贷款利率为较LIBOR加码420基点,上海紫江企业集团股份有限公司1亿美元三年期贷款加码逾400基点.

与在境内融资相比,公司在海外发行债券的利率较低.

国有企业中国中纺集团公司正寻求在香港发行5亿美元离岸贷款,利率为LIBOR加码至少250个基点.中国最大铝业生产商--中国铝业公司在香港发行3亿美元三年期联合贷款,利率为LIBOR加码120基点.

国开行网站称,该行2010年总资产超过5万亿(兆)人民币,不良贷款率为0.8%.国开行年度净利润为353亿元人民币,2010年本外币贷款馀额为4.51万亿元人民币.国开行获得穆迪Aa3,标准普尔AA-,以及惠誉和日本评级机构R&I的A+评级.(完)