环保汽车成本到2030年时将大幅下降

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦9月6日电---英国咨询机构Element Energy周二发布报告称，15-20年後，随着清洁燃料价格下降，低碳型新能源汽车成本将明显降低，不过仍将高于传统燃料汽车。

有观点认为，推广替代能源汽车，是向低碳经济转型的关键步骤。汇丰预计，到2020年，电动车市场规模将增长约20倍，达到4,730亿美元。

电动车可能是更清洁环保的交通方式，但售价过高，且由于持续行驶距离较短，且配套基础设施不足，导致驾驶电动车诸多不便。

专家估算，截至今年年中，全球逾10亿辆处于使用状态的汽车中，有约4,700万辆使用替代能源和先进技术。

Element Energy受英国低碳汽车夥伴计划(LowCVP)委托，完成了此项报告，对低碳汽车和传统汽车的拥有成本进行评估，包括初始购车成本、燃料和保险费用等。

报告研究了各种“替代能源”汽车，包括电动车、氢动力汽车和混合动力车。

报告称，到2020年，替代能源汽车行业将取得长足发展，缩小与传统燃料汽车在拥有成本方面的差距。

此项报告未具体说明，未来哪种汽车会成为替代能源汽车市场主流，但称插电式混合动力车可能性价比最高。(完)