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公司新闻(中文) | 2011年 9月 8日 星期四 14:39 BJT

〔标题新闻〕亚马逊与加州议员达成税法协议,延至明年9月对网站加州居民消费徵收销售税--报载

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E7K80LW]

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