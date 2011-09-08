〔东京美债〕公债价格在亚洲市场微升,关注贝南克及奥巴马讲话

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月8日电---美国公债周四在亚洲市场微升,但交易活动受限,因投资者静候接下来美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克讲话及美国总统奥巴马将公布创造就业计划等一系列事件.
媒体此前报导,奥巴马将宣布规模约为3,000亿美元的创造就业计划,其中包括减少税收及政府支出等措施.[ID:nCN1945823]
贝南克将就美国经济前景发表演讲,任何有关可能实施卖短债买长债操作(Operation Twist)措施的信号都将得到特别关注.卖短债买长债操作旨在压低长期借贷成本.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。