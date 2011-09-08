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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 14:27 BJT

〔东京美债〕公债价格在亚洲市场微升,关注贝南克及奥巴马讲话

路透东京9月8日电---美国公债周四在亚洲市场微升,但交易活动受限,因投资者静候接下来美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克讲话及美国总统奥巴马将公布创造就业计划等一系列事件.

媒体此前报导,奥巴马将宣布规模约为3,000亿美元的创造就业计划,其中包括减少税收及政府支出等措施.[ID:nCN1945823]

贝南克将就美国经济前景发表演讲,任何有关可能实施卖短债买长债操作(Operation Twist)措施的信号都将得到特别关注.卖短债买长债操作旨在压低长期借贷成本.

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