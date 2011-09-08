〔日本股市〕第二天上扬,美国经济不确定性限制涨势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月8日电---日本股市日经指数周四进一步从周内所及六个月低点回升,受助于对欧洲债务形势将会改善的乐观期望,但涨势仍受美国经济前景的不确定性限制.
日经指数.N225收涨0.3%,报8,793.12点.周二曾触及3月15日来最低的8,588点.
东证股价指数.TOPX涨0.5%,报757.41点.(完)
--编译 许娜; 审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。