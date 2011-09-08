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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 14:19 BJT

〔日本股市〕第二天上扬,美国经济不确定性限制涨势

路透东京9月8日电---日本股市日经指数周四进一步从周内所及六个月低点回升,受助于对欧洲债务形势将会改善的乐观期望,但涨势仍受美国经济前景的不确定性限制.

日经指数.N225收涨0.3%,报8,793.12点.周二曾触及3月15日来最低的8,588点.

东证股价指数.TOPX涨0.5%,报757.41点.(完)

--编译 许娜; 审校 高琦

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