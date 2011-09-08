〔美国政经〕总统奥巴马将提出就业计划,敦促国会迅速行动重振经济

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿9月8日电---美国总统奥巴马将在周四提出一份逾3,000亿美元的就业刺激计划,呼吁两党迅速展开行动,振兴脆弱的美国经济.
奥巴马的民意调查支持率已经降至新低,选民们对于9%以上的失业率深感失望.对此,奥巴马将把针对中产阶级和企业的减税作为计划的核心内容,并将推动国会批准新的基础建设支出,比如修路、修桥和其它破败的基础设施.
奥巴马将在2300GMT发表电视演说,敦促国会在年末前通过这些刺激举措.
如果共和党国会议员反对他的振兴方案,奥巴马的策略将是把共和党描述成阻碍经济复苏的绊脚石.(完)
--编译 高琦; 审校 蔡美珍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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