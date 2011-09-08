〔美国政经〕总统奥巴马将提出就业计划,敦促国会迅速行动重振经济

奥巴马的民意调查支持率已经降至新低,选民们对于9%以上的失业率深感失望.对此,奥巴马将把针对中产阶级和企业的减税作为计划的核心内容,并将推动国会批准新的基础建设支出,比如修路、修桥和其它破败的基础设施.