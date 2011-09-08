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市场报道 | 2011年 9月 8日 星期四 15:01 BJT

〔美国政经〕总统奥巴马将提出就业计划,敦促国会迅速行动重振经济

路透华盛顿9月8日电---美国总统奥巴马将在周四提出一份逾3,000亿美元的就业刺激计划,呼吁两党迅速展开行动,振兴脆弱的美国经济.

奥巴马的民意调查支持率已经降至新低,选民们对于9%以上的失业率深感失望.对此,奥巴马将把针对中产阶级和企业的减税作为计划的核心内容,并将推动国会批准新的基础建设支出,比如修路、修桥和其它破败的基础设施.

奥巴马将在2300GMT发表电视演说,敦促国会在年末前通过这些刺激举措.

如果共和党国会议员反对他的振兴方案,奥巴马的策略将是把共和党描述成阻碍经济复苏的绊脚石.(完)

--编译 高琦; 审校 蔡美珍

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