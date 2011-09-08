〔欧元债市〕德债高开,欧洲央行稍晚将召开会议

路透伦敦9月8日电---德国公债周四高开,晚些时候欧洲央行将开会,料暗示加息周期暂停,以提振低迷的经济.

欧洲央行内部经济学家对通胀和增长的预估料下调,令欧洲央行能够改变政策走向.五个月前该行开始升息.

不过市场波动空间可能有限,因欧元无担保之加权平均隔夜利率已经消化今年晚些时候降息的预期,因此存在令市场失望的可能性.