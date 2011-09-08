〔澳洲股市〕小幅收升,受力拓和澳洲国民银行提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透墨尔本9月8日电---澳洲股市周四收升0.1%,但已回吐盘初多数涨幅,因澳洲公布失业率创10个月最高位,且其他亚洲股市先盛後衰.
力拓(RIO.AX)(RIO.L)和澳洲国民银行(NAB.AX)等部分指数权重股的涨势,帮助大盘升至平盘上方.
最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数收高4.6点至4,188点,稍早曾上涨0.8%.上日澳股收涨2.7%(完)
--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。