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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 14:42 BJT

〔澳洲股市〕小幅收升,受力拓和澳洲国民银行提振

路透墨尔本9月8日电---澳洲股市周四收升0.1%,但已回吐盘初多数涨幅,因澳洲公布失业率创10个月最高位,且其他亚洲股市先盛後衰.

力拓(RIO.AX)(RIO.L)和澳洲国民银行(NAB.AX)等部分指数权重股的涨势,帮助大盘升至平盘上方.

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数收高4.6点至4,188点,稍早曾上涨0.8%.上日澳股收涨2.7%(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

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