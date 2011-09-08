日本首相野田佳彦视察福岛核灾区,慰问官兵

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译)
路透东京9月8日电---日本首相野田佳彦周四前往福岛灾区视察，慰问参与受损核电站清理工作的自卫队官兵。这是野田佳彦就任首相不到一周以来，首次作出的官方姿态之一。
野田佳彦此前表示，尽快让核危机得到控制是他的首要任务之一。他日前慰问了驻扎在福岛第一核电站不远的自卫队官兵，稍後视察了该核电站。
据日本放送协会（NHK）报导，野田佳彦称：“国内许多人对你们为核电站恢复控制所付出的努力表示感激。作为自卫队的总指挥，我为你们的工作感到骄傲，非常感谢你们。”
日本民众对前首相菅直人处理核危机不力表示不满，导致菅直人支持率大幅下跌，迫使菅直人辞去首相一职。
日本3月发生地震及核灾後，菅直人随即飞往福岛县，但他在三个月後才再次前往视察，招致民众强烈谴责。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。