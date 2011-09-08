〔德国数据〕7月贸易顺差降至2010年1月来新低,出口降幅高于预期(更新版)

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透柏林9月8日电---德国联邦统计局周四公布的数据显示,德国7月贸易顺差缩窄至18个约来最低水准,因出口降幅高于预期,使得全球放缓开始拖累德国经济的迹象增多.
数据显示,德国7月经季节调整的贸易顺差缩窄至101亿欧元,不但低于6月的115亿欧元,且创2010年1月来最低水准.路透对14名分析师的访查预估为顺差112亿欧元.
"该数据令人失望,重新出现下滑意味着,对外贸易第三季将很难为经济成长提供任何动力."花旗集团分析师Juergen Michels说.
自从2008年金融危机结束以来,德国经济一直是发达国家中表现上佳的,并支撑整个欧元区的经济成长.
但鉴于其主要出口市场料将放缓,关于德国经济成长还能持续多久的疑虑升温.德国第二季经济成长放缓至0.1%.(完)
--编译 杜明霞;审校 张明钧
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