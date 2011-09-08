《外汇动态》欧洲开盘:欧元小跌,等待欧洲央行会议

0646GMT--欧元兑美元EUR=小跌0.2%至1.4071美元,在欧洲央行(ECB)会议之前,欧元有可能进一步下跌.欧洲央行会议预料将释出暂停加息周期的信号.

然而,欧元兑美元仍高于200日移动均线位置约1.4023美元,美元仍然有走弱危险,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克稍晚演讲有可能暗示推出更多货币刺激政策.

澳元表现不佳,兑美元AUD=D4跌0.7%至1.0577美元,此前公布的数据显示,澳洲8月就业人口意外下滑.

英镑兑美元GBP=D4跌0.3%至1.5941美元,英国央行定于1100GMT公布利率决定,不过市场预计不会有政策上的变动.

欧洲央行定于1145GMT时公布利率决定,新闻发布会在1230GMT时召开.(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

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