《外汇动态》欧洲开盘:欧元小跌,等待欧洲央行会议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0646GMT--欧元兑美元EUR=小跌0.2%至1.4071美元,在欧洲央行(ECB)会议之前,欧元有可能进一步下跌.欧洲央行会议预料将释出暂停加息周期的信号.
然而,欧元兑美元仍高于200日移动均线位置约1.4023美元,美元仍然有走弱危险,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克稍晚演讲有可能暗示推出更多货币刺激政策.
澳元表现不佳,兑美元AUD=D4跌0.7%至1.0577美元,此前公布的数据显示,澳洲8月就业人口意外下滑.
英镑兑美元GBP=D4跌0.3%至1.5941美元,英国央行定于1100GMT公布利率决定,不过市场预计不会有政策上的变动.
欧洲央行定于1145GMT时公布利率决定,新闻发布会在1230GMT时召开.(完)
--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。