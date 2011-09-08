《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦9月8日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元:欧元/美元和欧元兑其他货币存在短暂反弹的空间,目前来看欧元/美元反弹将受制于1.4162/92美元(两个38.2%回撤位),欧元/英镑料受制于0.8848英镑(76.4%回撤位),欧元/加元料受制于1.4021-1.4104之间(38.2%回撤位和关键点位),欧元/澳元料受制于1.3443/60澳元(两个38.2%回撤位),欧元/挪威克朗料受制于7.6348/91克朗(关键点位/38.2%回撤位).

瑞郎:周二瑞士央行干预汇市後,瑞郎基本处于无波动状态,除非38.2%回撤位被突破(欧元/瑞郎在1.1748瑞郎,英镑/瑞郎在1.3363瑞郎、美元/瑞郎在0.8320/0.8278瑞郎),我们认为这些货币对料继续窄幅交易,欧元/瑞郎区间上端可能升至1.2289和1.2478瑞郎(两个38.2%回撤位),美元/瑞郎可能升至0.8848瑞郎(38.2%回撤位).(完)