《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月8日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
摩根大通:
欧元:欧元/美元和欧元兑其他货币存在短暂反弹的空间,目前来看欧元/美元反弹将受制于1.4162/92美元(两个38.2%回撤位),欧元/英镑料受制于0.8848英镑(76.4%回撤位),欧元/加元料受制于1.4021-1.4104之间(38.2%回撤位和关键点位),欧元/澳元料受制于1.3443/60澳元(两个38.2%回撤位),欧元/挪威克朗料受制于7.6348/91克朗(关键点位/38.2%回撤位).
瑞郎:周二瑞士央行干预汇市後,瑞郎基本处于无波动状态,除非38.2%回撤位被突破(欧元/瑞郎在1.1748瑞郎,英镑/瑞郎在1.3363瑞郎、美元/瑞郎在0.8320/0.8278瑞郎),我们认为这些货币对料继续窄幅交易,欧元/瑞郎区间上端可能升至1.2289和1.2478瑞郎(两个38.2%回撤位),美元/瑞郎可能升至0.8848瑞郎(38.2%回撤位).(完)
--编译 李富强;审校 蔡美珍
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人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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