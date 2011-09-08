〔人民币汇率〕中国官员称到2015年人民币将完全可兑换--彭博

中国汇市：人民币早盘一度下探三周低点，外部变数大汇价料宽幅波动

路透上海2月8日 - 人民币兑美元即期周三早盘小跌，盘初一度跌破6.89元，与中间价均下探三周新低。交易员指出，昨日入场的美元多头今早获利回吐，使得汇价跌势明显放缓；另外短期外部变数依然较大，人民币料以宽幅波动为主，应难再现去年四季度的单边贬值走势。