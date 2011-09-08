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中国汇市 | 2011年 9月 8日 星期四 15:12 BJT

〔人民币汇率〕中国官员称到2015年人民币将完全可兑换--彭博

路透北京9月8日电---彭博周四引述中国欧盟商会主席Davide Cucino称,到2015年时,中国将使人民币完全可兑换.

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