〔人民币汇率〕中国官员称到2015年人民币将完全可兑换--彭博

中国汇市：人民币早盘一度下探三周低点，外部变数大汇价料宽幅波动
路透上海2月8日 - 人民币兑美元即期周三早盘小跌，盘初一度跌破6.89元，与中间价均下探三周新低。交易员指出，昨日入场的美元多头今早获利回吐，使得汇价跌势明显放缓；另外短期外部变数依然较大，人民币料以宽幅波动为主，应难再现去年四季度的单边贬值走势。
路透北京9月8日电---彭博周四引述中国欧盟商会主席Davide Cucino称,到2015年时,中国将使人民币完全可兑换.
路透上海2月8日 - 人民币兑美元即期周三早盘小跌，盘初一度跌破6.89元，与中间价均下探三周新低。交易员指出，昨日入场的美元多头今早获利回吐，使得汇价跌势明显放缓；另外短期外部变数依然较大，人民币料以宽幅波动为主，应难再现去年四季度的单边贬值走势。
路透上海2月8日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微跌0.09%至93.73，刷新三个月新低；SDR篮子指数跌至95.25，BIS篮子 指数微跌至95。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.15%，SDR篮子指数跌0.26%，BIS指数跌1.29% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8849 -245 欧元 7.3539 154 日圆 6.1372 18 港元 0.8874 -30.4
路透上海2月8日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8928元附近，较上日贬值约324点。