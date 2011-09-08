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市场报道 | 2011年 9月 8日 星期四 15:16 BJT

〔欧洲汇市〕英镑贸易加权指数触及八周低位

路透伦敦9月8日电---英镑贸易加权指数=GBP周四触及八周低位,因市场猜测英国央行今日晚些时候公布货币政策决定时,可能宣布更多经济刺激措施,令英镑遭遇轻微抛压.

英镑贸易加权指数低见78.6,为7月13日以来最低.

欧元/英镑EURGBP=D4上涨0.2%报0.8834英镑,英镑/美元GBP=D4下跌0.3%报1.5939美元.(完)

--编译 李富强;审校 蔡美珍

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