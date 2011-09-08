〔欧洲汇市〕英镑贸易加权指数触及八周低位

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月8日电---英镑贸易加权指数=GBP周四触及八周低位,因市场猜测英国央行今日晚些时候公布货币政策决定时,可能宣布更多经济刺激措施,令英镑遭遇轻微抛压.
英镑贸易加权指数低见78.6,为7月13日以来最低.
欧元/英镑EURGBP=D4上涨0.2%报0.8834英镑,英镑/美元GBP=D4下跌0.3%报1.5939美元.(完)
--编译 李富强;审校 蔡美珍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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