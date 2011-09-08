Gartner大幅下调PC市场增长预期

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透赫尔辛基9月8日电---调研公司Gartner称，由于西欧和美国经济增长放缓，该公司对今年全球个人电脑（PC）市场增长预期从稍早的9.3%下调至3.8%。
Gartner研究主管Ranjit Atwal周四在声明中称：“西欧不仅受到PC库存积压的困扰，还在经济剧变中苦苦挣扎。”
“美国第二季度消费型PC出货量远远低于预期，迹象表明，返校季节PC销量令人失望。对经济前景的悲观情绪看涨，导致欧美消费型和商务PC市场氛围恶化。我们预计，消费者支出将因此收紧。企业支出也将收紧，但幅度小于消费者领域。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。