〔欧洲金融〕若希腊无法满足贷款方条件,将得不到新援款--德国财长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透柏林9月8日电---德国财政部长朔伊布勒周四表示,希腊的形势"严峻",该国若无法满足国际贷款方提出的财政条件,将不会收到新的援款.
"希腊的形势严峻,"朔伊布勒在德国联邦议会下院的演讲中表示,"目前,欧盟、IMF和欧洲央行代表团的任务已暂停.不应抱有幻想,只要该代表团无法确认希腊已满足条件,就不会有松动的馀地."(完)
--编译 丁琦;审校 侯向明
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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