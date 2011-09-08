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市场报道 | 2011年 9月 8日 星期四 15:53 BJT

〔欧洲金融〕若希腊无法满足贷款方条件,将得不到新援款--德国财长

路透柏林9月8日电---德国财政部长朔伊布勒周四表示,希腊的形势"严峻",该国若无法满足国际贷款方提出的财政条件,将不会收到新的援款.

"希腊的形势严峻,"朔伊布勒在德国联邦议会下院的演讲中表示,"目前,欧盟、IMF和欧洲央行代表团的任务已暂停.不应抱有幻想,只要该代表团无法确认希腊已满足条件,就不会有松动的馀地."(完)

--编译 丁琦;审校 侯向明

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