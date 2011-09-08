〔中国汇市〕人民币兑美元收涨,然强势美元或构成续升阻力(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增更多报价和背景)
* 人民币兑美元小幅收涨
* 欧元反弹带动非美货币上涨
* 美元强势或压制人民币升值幅度
路透上海9月8日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四收涨,欧债危机出现暂时缓解迹象,欧元反弹引领非美货币上涨,人民币中间价亦小幅高开,带动汇价走升.
交易员表示,尽管欧元短暂反弹,但国际市场避险情绪并未明显降温,国际美元高位徘徊,这将给人民币後市走向造成压力,料近期汇价持续盘整的可能性大.
"欧债危机彻底解决还看不出一个比较好的方案,欧元反弹可能是暂时的."上海一银行交易员称."美元这波反弹可能还会持续一段时间."
他并认为,欧债危机前景不明,将对欧元走势造成羁绊,美元反弹可能还会持续一段时间,这样压制人民币反弹的幅度,预计近期仍将在6.37-6.39元附近盘整.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3840 6.3832 6.3882 6.3889 6.3968 6.3940
彭博周四引述中国欧盟商会主席Davide Cucino称,到2015年时,中国将使人民币完全可兑换.[ID:nCN1953247]
东京汇市欧元周四在亚洲市场下滑,投资者怀疑欧洲应对债务危机的行动可能不够快,难以令市场满意.澳元受挫,因澳洲就业率意外下滑.[FRX/CN]
以下为北京时间16:43,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2925/55 6.2920
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3595/00 6.3640
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水511点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3329元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曲伟治/边竞; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。