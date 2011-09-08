〔全球金市〕金价受低吸买盘提振反弹逾1%,等待美国总统奥巴马讲话

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月8日电---金价周四反弹逾1%,受低吸买盘提振,上日金价下跌3%.稍後美国总统奥巴马的讲话可能会缓解衰退忧虑.
周四稍晚奥巴马将推出规模超3,000亿美元的就业计划,此前公布的非农就业数据显示,美国8月新增就业岗位为零.
上日金价时段跌至1,800美元下方,促发了亚洲时段的一波买盘.0641GMT时,现货金XAU=最多上涨1.5%至每盎司1,843.49美元,随後回吐部分涨幅至1,840.66美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。