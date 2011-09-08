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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 15:39 BJT

〔全球金市〕金价受低吸买盘提振反弹逾1%,等待美国总统奥巴马讲话

路透新加坡9月8日电---金价周四反弹逾1%,受低吸买盘提振,上日金价下跌3%.稍後美国总统奥巴马的讲话可能会缓解衰退忧虑.

周四稍晚奥巴马将推出规模超3,000亿美元的就业计划,此前公布的非农就业数据显示,美国8月新增就业岗位为零.

上日金价时段跌至1,800美元下方,促发了亚洲时段的一波买盘.0641GMT时,现货金XAU=最多上涨1.5%至每盎司1,843.49美元,随後回吐部分涨幅至1,840.66美元.

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