〔全球金市〕金价受低吸买盘提振反弹逾1%,等待美国总统奥巴马讲话

周四稍晚奥巴马将推出规模超3,000亿美元的就业计划,此前公布的非农就业数据显示,美国8月新增就业岗位为零.

上日金价时段跌至1,800美元下方,促发了亚洲时段的一波买盘.0641GMT时,现货金XAU=最多上涨1.5%至每盎司1,843.49美元,随後回吐部分涨幅至1,840.66美元.