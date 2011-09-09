〔中国数据〕8月CPI同比上涨6.2%,PPI同比涨7.3%--国家统计局

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京9月9日电---中国国家统计局周五公布8月宏观经济指标如下(同比%):
实际值 调查中值 区间 前值 去年同期
居民消费价格指数(CPI) 6.2 6.2 5.9-6.6 6.5 3.5
CPI环比 0.3 0.3 -0.1-0.7 0.5 0.6
工业生产者出厂价格指数(PPI) 7.3 7.2 6.7-7.5 7.5 4.3
社会消费品零售总额 ~ 17.0 16.6-17.7 17.2 18.4
工业增加值 ~ 13.7 13.1-14.2 14.0 13.9
固定资产投资(不含农户)(1-7月) ~ 25.2 25.0-25.7 25.4 24.8
注: ~表示数据尚未提供.(完)
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--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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