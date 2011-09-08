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市场报道 | 2011年 9月 8日 星期四 15:38 BJT

《外汇动态》欧元/美元持于200日加权移动平均线上方

0727GMT---欧元/美元下跌0.1%报1.4081美元,高于1.4023附近的200日移动平均线切入位和1.4024附近的200周移动平均线切入位.只要欧元维持高于此重要技术水平,欧元/美元料继续陷于区间.交易商称,1.4000-25存在买盘,上档止损单据称挂在1.4110-25,卖单从1.4150挂起.(完)

--编译 李富强;审校 蔡美珍

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