〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元和欧元走低,关注ECB稍晚的利率政策决议

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透苏黎世9月8日电---瑞郎兑美元和欧元周四下滑,市场注意力开始从瑞士转向欧洲央行(ECB)今日稍晚将公布的利率决议,以获悉央行将采取怎样的举措来继续应对欧元区的债务问题.
瑞士央行在本周初为欧元/瑞郎汇率设定了1.20的底部,并称将遏制住瑞郎的上涨.自那以後,瑞郎一直就徘徊在该水准附近,瑞士央行的举措迄今看来还算奏效.
"瑞士央行设定汇率目标的事件,依然对汇市构成重大的影响.目前,金融市场并未尝试挑战央行,以判断其是否真的有决心护卫目标汇价."Sarasin的分析师Alessandro Bee说道,他预计欧元/瑞郎将能守住该水准.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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