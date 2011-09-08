〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元和欧元走低,关注ECB稍晚的利率政策决议

路透苏黎世9月8日电---瑞郎兑美元和欧元周四下滑,市场注意力开始从瑞士转向欧洲央行(ECB)今日稍晚将公布的利率决议,以获悉央行将采取怎样的举措来继续应对欧元区的债务问题.

瑞士央行在本周初为欧元/瑞郎汇率设定了1.20的底部,并称将遏制住瑞郎的上涨.自那以後,瑞郎一直就徘徊在该水准附近,瑞士央行的举措迄今看来还算奏效.

"瑞士央行设定汇率目标的事件,依然对汇市构成重大的影响.目前,金融市场并未尝试挑战央行,以判断其是否真的有决心护卫目标汇价."Sarasin的分析师Alessandro Bee说道,他预计欧元/瑞郎将能守住该水准.