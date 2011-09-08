〔中国票据市场〕转贴利率高位震荡,近期居高难下因紧缩政策无松弛迹象

路透上海9月8日电---中国票据市场转贴利率周四高位震荡.银行信贷额度紧张局面未有改善,监管层也无意有所放松,金融机构在夹缝中行进艰难,寡淡的交投氛围使得转贴利率高企态势难有改观.

"现在的问题是,门关上了,窗还没有打开,银行的日子非常难过,"上海一银行交易员称.

他表示,今年以来政策出台密集,央行在存款准备金率居高位之下还宣布扩大缴存基数,显示其紧缩决心.尽管银行正在积极寻找出路,但一时间难以扭转转贴利率高位运转的局势.

交易员指出,自从银监会核查农信社票据销信贷规模以来,银行手持票据顿时没了出口,加上一直以来严格的信贷规模限制,目前市场上几乎难觅收票行,即便寥寥几家机构收票亦只限于月底前到期的短期票据.

中国银监会此前发文要求严查金融机构的票据业务,禁止规避信贷规模的票据买卖.[ID:nCH0067045]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

-------------------------------------------------------

今日 8.9638/8.4812 9.4108/8.9598 9.6807/9.0273

上日 8.9513/8.4942 9.4008/8.9635 9.6916/9.0622

-------------------------------------------------------

变动 +1.25bp/-1.30bp +1.00bp/-0.37bp -1.09bp/-3.49bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价略降**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5460%,较上日的6.5569%微跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.4690/3.3910 3.5829/3.5199

上日 3.4704/3.3894 3.5834/3.5154

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)