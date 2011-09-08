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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 16:57 BJT

〔新债招标〕中国铝业50亿五年期中票,票面利率5.86%--路透数据

路透上海9月8日电---路透数据NEWISSUEC显示,全球第二大氧化铝生产商--中国铝业股份有限公司

(601600.SS)(2600.HK)周四在银行间债市簿记建档发行的50亿元人民币五年期中期票据,票面利率5.86%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

=============================================================================================

中国铝业 50 50 5 5.86% 国开行 AAA 9/9 9/13

(601600.SS)(2600.HK) 中国银行

(附第三年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权)

=============================================================================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

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