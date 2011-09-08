〔中国债市〕新债结果推三年金融债收益率走高,市场待经济数据指引

路透上海9月8日电---中国银行间债市周四现券收益率仍略有上行,其中三年期金融债收益率升幅更明显,因上午招标的国开行同期限新债结果偏高,市场仍等待明日公布的8月经济数据提供指引.

中国国家开发银行[CHDB.UL]和农业发展银行周四招标发行三期固息金融债,其中三年国开债受周三发行的同期限国债影响,中标利率高于市场预期.近期三年期新债供应较为充足,加之资金面仍不乐观,令需求受抑.[ID:nCN1952249]

"现在比较微妙,按正常逻辑来说,後市应该还可以,但不确定性还很多."北京一银行交易员称.

他指出,目前现券收益率的绝对水平已经较高,投资价值不错,但对于未来通胀走势市场仍有分歧,政策风险仍未解除,现券近期持续转强的难度较大.

国家统计局将于周五公布8月居民消费价格指数(CPI)等经济数据.

剩馀期限约2.48年的进出口行固息金融债CN110302=CFXS最新成交价为98.3258元人民币,对应收益率为4.5511%,较上日涨约5个基点(bp).

剩馀期限约4.85年的农发行固息金融债110412券CN110412=CFXS成交居首,收报100.5061元,对应收益率4.2393%,成交84.37亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.1163 3.9947

上日 3.0637 4.3457

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.9642/3.8882

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.8582/3.8092

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.4935/4.4245

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