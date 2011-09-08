〔中国债市〕人民币利率互换波澜不惊,投资者静待CPI等数据公布给指引

路透北京9月8日电---中国人民币利率互换(IRS)周四波澜不惊,交投清淡.全球经济形势不容乐观及中国维持"稳健"政策基调相互对峙,让投资者倍感踌躇.目前静待中国居民消费价格指数(CPI)等经济数据公布给予指引.

"今天IRS市场波澜不惊."上海一银行交易员形容今日市场称,"仅有隔夜海外市场尾盘走升推动国内的IRS早盘短端略有波动".

美国公债价格周三回落,因投资者在公债市场升至数十年高位後获利了结.股市上扬和基调更为温和的美联储褐皮书削弱了公债的避险吸引力.[NN/CN]

该交易员并称,今天IRS市场缺乏方向,市场交投非常清淡,可能需要等待明天的经济数据公布能给出一些操作信号.

中国国家统计局将于明日(9日)发布CPI和工业生产者出厂价格指数(PPI)等经济数据.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 4.6571/4.7857 4.2575/4.3442 3.8500/3.9433 3.7700/3.8550 3.6933/3.9942

周三 4.6700/4.8057 4.2708/4.3542 3.8300/3.9150 3.7450/3.8283 3.6633/3.9658

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变动 -0.0129/-0.0200 -0.0133/-0.0100 +0.0200/+0.0283 +0.0250/+0.0267 +0.0300/+0.0284

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年8月人民币IRS成交的名义本金总额为3,601.99亿元人民币,较7月的2,810.15亿元增近三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)