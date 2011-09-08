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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 16:21 BJT

〔新债招标〕营口港务集团24亿元五年期中票,票面利率7.04%--路透数据

路透上海9月8日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国营口港务集团有限公司周四在银行间

债市簿记建档发行的24亿元人民币五年期中期票据,票面利率7.04%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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营口港务集团 24 24 5 7.04% 中国银行 AA 9/9 9/13

中信证券

=============================================================================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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