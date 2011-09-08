〔蒙古矿业〕Tavan Tolgoi称所有矿权竞标公司都还有胜出希望

结汇盘支撑人民币震荡收升 午后两地价差大幅收窄
路透上海/北京2月8日 - 人民币兑美元即期周三震荡收升，盘初一度跌破6.89元，与中间价均下探三周新低。交易员指出，昨日入场的美元多头今早获利回吐，使得汇价跌势明显放缓；尽管日内美元指数上涨，但午后有多家机构的大量结汇盘涌现，推动人民币收升。
路透乌兰巴托9月8日电---蒙古国有矿商Erdenes MGL一位高管周四表示,竞标蒙古Tavan Tolgoi煤田矿权的全部15家公司都还有胜出的希望.
Erdenes MGL执行董事B. Enebish在乌兰巴托的一个会议上称,有关该矿开采权的谈判正在继续.
Enebish还表示,在国有Erdenes-Tavan Tolgoi公司首次公开发行(IPO)地点的选择问题上,仍有"很多亟待确定的因素".(完)
--编译 丁琦;审校 蔡美珍
路透上海/北京2月8日 - 人民币兑美元即期周三震荡收升，盘初一度跌破6.89元，与中间价均下探三周新低。交易员指出，昨日入场的美元多头今早获利回吐，使得汇价跌势明显放缓；尽管日内美元指数上涨，但午后有多家机构的大量结汇盘涌现，推动人民币收升。
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透2月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:12时，1港元=0.88697人民币)