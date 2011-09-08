〔蒙古矿业〕Tavan Tolgoi称所有矿权竞标公司都还有胜出希望

路透乌兰巴托9月8日电---蒙古国有矿商Erdenes MGL一位高管周四表示,竞标蒙古Tavan Tolgoi煤田矿权的全部15家公司都还有胜出的希望.

Erdenes MGL执行董事B. Enebish在乌兰巴托的一个会议上称,有关该矿开采权的谈判正在继续.

Enebish还表示,在国有Erdenes-Tavan Tolgoi公司首次公开发行(IPO)地点的选择问题上,仍有"很多亟待确定的因素".(完)