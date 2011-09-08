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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 16:22 BJT

〔新债招标〕中国外运23亿元一年期短融,票面利率5.94%--路透数据

路透上海9月8日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国外运股份有限公司(0598.HK)周四在银行间

债市簿记建档发行的23亿元人民币一年期短期融资券,票面利率5.94%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中国外运 23 23 12 5.94% 招商银行 AAA 9/9 9/13

(0598.HK) 交通银行

=========================================================================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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