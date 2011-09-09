中国电影《人山人海》亮相威尼斯

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透意大利威尼斯9月7日电---中国电影《人山人海》讲述了主人公老铁的弟弟被杀後凶手外逃，当地警方找不到嫌犯，他亲自追凶的故事。
蔡尚君执导的这部影片，以“惊喜电影”的身份搭上了今年威尼斯电影节的“末班车”。角逐金狮奖的影片达到23部。
2006年，中国导演贾樟柯的《三峡好人》亦成为威尼斯“惊喜电影”，并夺得金狮奖。从2003年开始，威尼斯电影节每届都会有“惊喜电影”环节，在主竞赛单元影片正式公布後，“突然”新添一两部参赛片。
《人山人海》改编自真实的社会新闻事件，故事原型是众兄弟在六弟被杀後，追遍大半中国将凶手擒拿归案。
电影中，众兄弟被简化成了陈建斌扮演的老铁，当他意识到当地警方找不到嫌犯後，决定亲自追凶，後来在煤矿找到了杀害弟弟的凶手。
蔡尚君认为，有时候不能太指望官方程序或法律渠道解决问题，要靠自己去伸张正义。
蔡尚君称，他很喜欢片中沉默寡言的主人公老铁，他不是逆来顺受，而是最终决定了自己的命运。(完)
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。