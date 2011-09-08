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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 16:25 BJT

〔韩国汇市〕韩元因风险偏好下跌,公债价格因收紧政策前景削弱而反弹

路透首尔9月8日电---韩国公债周四上扬,收复昨日大部分跌幅,此前韩国央行宣布利率决定并发表谨慎的经济评估,削弱了未来收紧政策的前景.

韩国央行维持七日回购协议利率KROCRT=ECI在3.25%不变.韩国三年期公债收益率(殖利率)KRTSY3Y=KQ收跌5个基点,报3.40%,略高于周二所及年内低位3.35%.

三年期公债9月期约KTBc1收涨0.22点,报104.50.

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