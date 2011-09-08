〔韩国汇市〕韩元因风险偏好下跌,公债价格因收紧政策前景削弱而反弹

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月8日电---韩国公债周四上扬,收复昨日大部分跌幅,此前韩国央行宣布利率决定并发表谨慎的经济评估,削弱了未来收紧政策的前景.
韩国央行维持七日回购协议利率KROCRT=ECI在3.25%不变.韩国三年期公债收益率(殖利率)KRTSY3Y=KQ收跌5个基点,报3.40%,略高于周二所及年内低位3.35%.
三年期公债9月期约KTBc1收涨0.22点,报104.50.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。