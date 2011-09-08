〔全球经济〕粮农组织8月全球食品价格指数较上月下降

路透米兰9月8日电---联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)周四表示,全球8月食品价格指数较前月下降,谷物价格的涨幅被食用油和乳制品价格下跌所抵消.

该指数为衡量包含谷物、油籽、奶制品、肉品及糖在内的一篮子食品的月度价格变动指标.FAO在声明中称,该指数8月均值为231.1点,低于7月的231.9点.

粮农组织称,其已下调2011年谷物产量预估至23.07亿吨,较上次预估减少600万吨,主要是因为美国下修了玉米产量的展望.(完)