〔全球经济〕粮农组织8月全球食品价格指数较上月下降

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透米兰9月8日电---联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)周四表示,全球8月食品价格指数较前月下降,谷物价格的涨幅被食用油和乳制品价格下跌所抵消.
该指数为衡量包含谷物、油籽、奶制品、肉品及糖在内的一篮子食品的月度价格变动指标.FAO在声明中称,该指数8月均值为231.1点,低于7月的231.9点.
粮农组织称,其已下调2011年谷物产量预估至23.07亿吨,较上次预估减少600万吨,主要是因为美国下修了玉米产量的展望.(完)
--编译 兰秀娟; 审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。