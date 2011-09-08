〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及八周低位,市场等待英国央行政策声明

路透伦敦9月8日电---英镑兑美元周四触及八周低位,全线小幅下跌,因一些投资者揣测,英国央行或在今日稍晚宣布更多刺激措施,以辅助困境中的经济.

英镑兑美元GBP=D4日内下跌约0.5%,至1.5917美元,为7月中旬以来最低.英镑全线走弱,令英镑贸易加权指数=GBP跌至八周低位78.60.