〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及八周低位,市场等待英国央行政策声明

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月8日电---英镑兑美元周四触及八周低位,全线小幅下跌,因一些投资者揣测,英国央行或在今日稍晚宣布更多刺激措施,以辅助困境中的经济.
英镑兑美元GBP=D4日内下跌约0.5%,至1.5917美元,为7月中旬以来最低.英镑全线走弱,令英镑贸易加权指数=GBP跌至八周低位78.60.
英国央行将在1100GMT公布月度货币政策决议,很多市场人士预计将维持利率在0.5%的纪录低点不变,且不会扩大其2,000亿英镑的资产购买计划规模.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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