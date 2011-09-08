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市场报道 | 2011年 9月 8日 星期四 16:38 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及八周低位,市场等待英国央行政策声明

路透伦敦9月8日电---英镑兑美元周四触及八周低位,全线小幅下跌,因一些投资者揣测,英国央行或在今日稍晚宣布更多刺激措施,以辅助困境中的经济.

英镑兑美元GBP=D4日内下跌约0.5%,至1.5917美元,为7月中旬以来最低.英镑全线走弱,令英镑贸易加权指数=GBP跌至八周低位78.60.

英国央行将在1100GMT公布月度货币政策决议,很多市场人士预计将维持利率在0.5%的纪录低点不变,且不会扩大其2,000亿英镑的资产购买计划规模.

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