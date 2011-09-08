〔欧洲金融〕挪威央行总裁称能够迅速行动,以应对经济前景改变

路透奥斯陆9月8日电---挪威央行总裁奥尔森周四表示,该央行可以对经济前景的改变迅速采取措施回应,此前该国货币走强,因瑞士央行决定干预外汇市场.

"过于强劲的挪威克朗,假以时日可能导致通胀和经济成长过低,"奥尔森在挪威央行网站上刊登的一份演讲稿中称.

"如果是那样的话,则将通过货币政策予以解决,"他并称,存款利率制定水准将是所考虑的工具.

奥尔森周三承认,强势挪威克朗将影响政策,但他强调,他并没有跟进瑞士央行发动干预以压低克朗的迫切压力.

0818GMT,挪威克朗兑欧元EURNOK=跌至7.5748挪威克朗,先前两天曾触及7.49挪威克朗下方的八年新高.(完)