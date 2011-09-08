《外汇动态》ING下调美元汇价预估,料欧元/美元2011年第四季末将为1.48

0817GMT--荷兰国际集团(ING)分析师下调美元的汇价预估,因预计美国联邦储备理事会(美联储,FED)将祭出更多刺激举措.

他们预计,欧元兑美元EUR=在2011年第四季末和2012年第三季将分别达到1.48和1.55美元,而且预期美元兑日圆JPY="在未来几季中"将跌至70日圆.

市场预计欧洲央行将降息,德国两年期公债较美国同档券种的利差暴跌,但却没令欧元兑美元严重承压.ING将此归因于"美元在全球金融体系中十分充沛."

增加美元的供应量"应该会再次令美元全线承压",而且应会激励储备经理人进行更大量的美元再循环.

"这仍是我们要提到的关键点之一--储备经理人大规模超配美元,而且正等着逢高抛售美元."

ING认为现在外资与2010年春希腊第一次爆发危机时不同,他们更青睐核心欧元区的公债,而不是美国公债.(完)

--编译 兰秀娟; 审校 高琦

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