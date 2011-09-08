《外汇动态》ING下调美元汇价预估,料欧元/美元2011年第四季末将为1.48

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0817GMT--荷兰国际集团(ING)分析师下调美元的汇价预估,因预计美国联邦储备理事会(美联储,FED)将祭出更多刺激举措.
他们预计,欧元兑美元EUR=在2011年第四季末和2012年第三季将分别达到1.48和1.55美元,而且预期美元兑日圆JPY="在未来几季中"将跌至70日圆.
市场预计欧洲央行将降息,德国两年期公债较美国同档券种的利差暴跌,但却没令欧元兑美元严重承压.ING将此归因于"美元在全球金融体系中十分充沛."
增加美元的供应量"应该会再次令美元全线承压",而且应会激励储备经理人进行更大量的美元再循环.
"这仍是我们要提到的关键点之一--储备经理人大规模超配美元,而且正等着逢高抛售美元."
ING认为现在外资与2010年春希腊第一次爆发危机时不同,他们更青睐核心欧元区的公债,而不是美国公债.(完)
--编译 兰秀娟; 审校 高琦
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。