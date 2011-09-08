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市场报道 | 2011年 9月 8日 星期四 17:01 BJT

〔印尼经济〕央行总裁称,2011年底通胀率料为4.8-4.9%

路透雅加达9月8日电---印尼央行总裁Darmin Nasution周四表示,2011年底时印尼通货膨胀率料在4.8-4.9%,稳稳落在央行目标区间4-6%之内.

周四稍早印尼央行宣布维持指标利率6.75%不变.[ID:nCN1953217]

Nasution表示,因全球性风险,2012年国内生产总值(GDP)成长率可能低于政府的6.7%增幅目标.(完)

--编译 蔡美珍;审校 高琦

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