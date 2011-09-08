〔印尼经济〕央行总裁称,2011年底通胀率料为4.8-4.9%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透雅加达9月8日电---印尼央行总裁Darmin Nasution周四表示,2011年底时印尼通货膨胀率料在4.8-4.9%,稳稳落在央行目标区间4-6%之内.
周四稍早印尼央行宣布维持指标利率6.75%不变.[ID:nCN1953217]
Nasution表示,因全球性风险,2012年国内生产总值(GDP)成长率可能低于政府的6.7%增幅目标.(完)
--编译 蔡美珍;审校 高琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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