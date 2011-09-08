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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 16:55 BJT

〔新兴汇市〕印度卢比兑美元触及一年低位,韩元下滑

路透新加坡9月8日电---印度卢比兑美元周四触及一年低位,因空头回补促使美元上涨.韩国央行声明暗示今年将维持利率不变後,韩元下滑.

美元兑新兴亚洲货币全线上扬,澳洲就业意外减少,打压澳元兑美元下挫後, 美元明显获得动能.

美元兑印度卢比INR=IN一度高见46.2650,创一年来最高水准,受美元空头回补买兴和美元/印度卢比远汇的大量买盘提振.

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