〔新兴汇市〕印度卢比兑美元触及一年低位,韩元下滑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月8日电---印度卢比兑美元周四触及一年低位,因空头回补促使美元上涨.韩国央行声明暗示今年将维持利率不变後,韩元下滑.
美元兑新兴亚洲货币全线上扬,澳洲就业意外减少,打压澳元兑美元下挫後, 美元明显获得动能.
美元兑印度卢比INR=IN一度高见46.2650,创一年来最高水准,受美元空头回补买兴和美元/印度卢比远汇的大量买盘提振.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。