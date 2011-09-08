《外汇动态》欧元/英镑或录得更大涨幅

0849GMT--鉴于全球经济放缓及出台刺激措施的呼声,英镑兑欧元EURGBP=D4的升势或面临压力.

欧洲央行试图保持欧元区的平衡,因此需要维持欧元的价值,而英国央行将欢迎英镑走弱,因为这将提高经济加快复苏的机率.欧洲央行料将放弃收紧政策的倾向,但不会转而降息,英国央行愈发有可能启动第二轮量化宽松,货币政策或也对欧元/英镑构成支撑.

很多人认为英镑可免受欧元区事件的影响,因而做空英镑,但随後出现挤仓的条件也可能会成熟.(完)

--编译 丁琦;审校 王洋

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