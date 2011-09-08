《外汇动态》欧元/英镑或录得更大涨幅

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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0849GMT--鉴于全球经济放缓及出台刺激措施的呼声,英镑兑欧元EURGBP=D4的升势或面临压力.
欧洲央行试图保持欧元区的平衡,因此需要维持欧元的价值,而英国央行将欢迎英镑走弱,因为这将提高经济加快复苏的机率.欧洲央行料将放弃收紧政策的倾向,但不会转而降息,英国央行愈发有可能启动第二轮量化宽松,货币政策或也对欧元/英镑构成支撑.
很多人认为英镑可免受欧元区事件的影响,因而做空英镑,但随後出现挤仓的条件也可能会成熟.(完)
--编译 丁琦;审校 王洋
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。