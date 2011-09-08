〔中港股市〕香港和内地股市双双收跌,盘初涨势引发交易者逢高抛盘

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月8日电---香港和上海股市周四均回吐盘初涨幅,双双收低0.7%,因笼罩在欧洲债务问题和美国经济上的不确定性挥之不去.
市场热情减退,投资者依然离场观望.今日稍後奥巴马的演讲料将为美国失业率居高不下这一问题勾勒出解决方案.
"市场似乎已给奥巴马可能提出的建议打了个折扣,"香港Louis Capital Markets的高管Tom Kaan表示.
"但是在我看来,目前的焦点仍径直落在了欧洲方面,现在的情势不足以吸引单边做多的投资者重返市场."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。