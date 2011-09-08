〔中港股市〕香港和内地股市双双收跌,盘初涨势引发交易者逢高抛盘

路透香港9月8日电---香港和上海股市周四均回吐盘初涨幅,双双收低0.7%,因笼罩在欧洲债务问题和美国经济上的不确定性挥之不去.

市场热情减退,投资者依然离场观望.今日稍後奥巴马的演讲料将为美国失业率居高不下这一问题勾勒出解决方案.

"市场似乎已给奥巴马可能提出的建议打了个折扣,"香港Louis Capital Markets的高管Tom Kaan表示.