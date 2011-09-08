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中国汇市 | 2011年 9月 8日 星期四 18:14 BJT

〔全球经济〕G7和G20需要发出强烈信号以重振市场信心--OECD帕多安

路透巴黎9月8日电---经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家帕多安称:

* 目前正是中国该开始提高汇率弹性的时候

* 若美国形势恶化,进一步采取量化宽松措施是合适的

* G7和G20需要发出强烈信号以重振市场信心

* 银行业需要重整资本,尤其是欧洲的银行 (完)

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