〔路透调查〕日本央行下月料通过进一步扩大资产购买规模来放松政策

路透东京9月8日电---一项路透调查显示,日本央行下月料将通过再度扩大资产购买规模的方式,放松货币政策.而日圆再度跳升损及脆弱的经济复苏,最有可能的成为出台此政策的导火线.

日本央行周三维持政策不变,为今後动用有限的政策选项来支持经济留出了空间.日本央行8月时曾放松政策,以配合日本当局抛售日圆的单方面干预行动.

但分析师普遍预计,日本央行几乎不可能获得较长的喘息时间,因存在众多因素以推动日圆升破纪录高位,例如美国联邦储备理事会(美联储)9月20-21日的利率评估会议可能出台货币宽松措施.

周三日本央行政策会议後的一项路透调查显示,15名日本市场人士中有12人表示,预计日本央行将在下月的两次政策会议中的一次放松政策.其中10人表示,日本央行将在10月6-7日会议时采取措施,而两人预计要到10月27日评估长期经济预测时再动手.

许多人士称,日圆的跳升可能引发日本央行下一步的行动,一些人表示,如果本月稍晚美联储采取大胆的货币刺激措施,并大幅压低美元,不排除召开紧急议息会议的可能性.

"日本央行正在打一场防御战.若市场风险加剧,将有所行动,"Okasan资产管理公司的固定收益管理总经理Satoshi Yamada表示.

所有受访人士均表示,日本央行下一步最有可能的做法是,进一步扩大资产购买规模,这是其实行近零利率以来主要的货币政策工具.

但一些人认为,该措施难以令市场意外,不会起到什麽作用.他们表示,日本央行可能选择更加激进的措施.以下是包括调查受访者在内的市场人士所想到的一些选项.

**购买存续期较长的公债**

机率:有可能.

日本央行目前根据其资产购买计画,购买的政府公债存续期最高为两年.部分分析师认为央行应接受存续期更长的债券,以拉平收益率曲线.他们表示那将有助降低借款成本,并让美日利差不要缩窄太多,从而降低日圆的相对吸引力.

由于各央行通常较难对长券发挥影响,使日央行对上述作法有所犹豫.但和直接认购政府债券比起来,这还比较能让日央行接受.

**提高政府公债购买规模**

机率:可能性较低.

日央行可根据资产购买计画继续增加购债,不过鉴于两年期公债收益率已跌至约0.15%,除非其购入存续期较长的债券,否则对经济没太大助益.

除了资产购买计画,日央行每年还根据其自定的债券部位金额上限规范,通过市场操作购入21.6万亿(兆)日圆(2,790亿美元)长天期政府公债.

根据这项市场操作扩大购债,将成为把长期资金注入市场的有效方式,尽管到某个时点得取消金额上限.

但这是日央行不愿逾越的界限,因此或许想出购买更多债券的新方法.但未来只有再日本面临严重经济衰退时,才可能选择采取这样的举措.

**将利率调降至零**

机率:非常不可能.

部分分析师表示,日本央行应取消对商业银行超额储备金0.1%的利息,以使额外的资金流向经济.

也有人认为,央行应把零利率做为目标,而非现行的0-0.1%区间.他们表示那可能某种程度有助于压低货币市场利率和债券收益率.

但由于利率几乎已是零,许多分析师和央行持相同看法,认为这样的举措对经济没什麽帮助,只是劝阻了银行在日本已然萎缩的货币市场从事交易.

**购买外国债券**

机率:极低.

持这个主张的人士认为,这是直接削弱日圆的最佳方式,因为通过购买外国债券,日本央行将需抛出日圆.

但由于这意味将介入财务省的权限,使得这又成为非常不可能的选项.日本的外汇政策系由财务省掌控.