健康习惯或可令癌症患者每年减少280万

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦9月7日电---世界癌症研究基金会（WCRF）周三称，健康的生活方式和饮食每年或能减少多达280万癌症病例，呼吁各国政府“避免一场公众健康灾难”。
该基金会称，全球癌症患者数量在不到十年内增加了20%，每年新增患者约为1,200万人，癌症、心脏和肺病以及糖尿病等慢性病是全球最大健康挑战。
该基金会在报告中称，政治领袖们拥有“一代人才有一次的契机”，处理癌症等各种生活方式疾病。联合国两周後将召开非传染病峰会。
全球健康专家称，若能限制酗酒、改善饮食、禁烟、多运动，许多人可避免死于非传染病，包括约三分之一的常见癌症。
但这需要政府采取征税、制定法规和广告设限等行动，这会让政界与烟草业、食品业和酒业发生冲突。
世界癌症研究基金会医药和科学顾问怀斯曼（Martin Wiseman）称：“全球有数以百万计的生命受到威胁，风险极高。”
“人们仍然意识不到，酒精、肥胖等因素会增加癌症风险，而同时，从电视广告到食品定价，我们的社会不鼓励人们养成健康的习惯。”（完）
--编译：黎黎 发稿：程芳
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。