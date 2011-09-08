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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 18:25 BJT

〔亚洲橡胶〕9月8日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透9月8日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

9月 357.5 53 355.0 54

10月 362.4 49 361.0 18

11月 364.5 64 362.8 18

12月 365.7 95 364.2 15

1月 367.9 348 366.3 119

2月 369.9 2454 368.0 425

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 艾茂林;审校 王冠中

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