〔全球经济〕实现人民币资本项目可自由兑换无明确时间表--中国央行

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月8日电---中国人民银行行长周小川周四称:
* 实现人民币资本项目可自由兑换没有明确时间表.
* 解决全球失衡问题需要国际协作.
* 各国应采取行动解决本国内部的失衡问题.
* 相关国家应考虑货币政策对全球流动性的影响.
* G20是达成国际政策协作的良好平台.
* 将人民币纳入SDR货币篮子中并没有特别紧急性.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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