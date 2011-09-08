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市场报道 | 2011年 9月 8日 星期四 19:12 BJT

〔全球经济〕实现人民币资本项目可自由兑换无明确时间表--中国央行

路透伦敦9月8日电---中国人民银行行长周小川周四称:

* 实现人民币资本项目可自由兑换没有明确时间表.

* 解决全球失衡问题需要国际协作.

* 各国应采取行动解决本国内部的失衡问题.

* 相关国家应考虑货币政策对全球流动性的影响.

* G20是达成国际政策协作的良好平台.

* 将人民币纳入SDR货币篮子中并没有特别紧急性.(完)

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