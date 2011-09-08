〔表格〕美国9月3日当周初请失业金人数升至41.4万人,预估为40.5万人

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月8日电---美国劳工部周四公布的数据显示:
* 美国9月3日当周初请失业金人数升至41.4万人(预估为40.5万人),前周修正後为41.2万人(初值为40.9万人).
* 美国9月3日当周初请失业金人数四周均值升至41.475万人,前周修正後为41.1万(初值为41.025万人).
* 美国8月27日止当周续请失业金人数降至371.7万人(预估为372万人),前周修正後为374.7万人(前值为373.5万).
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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