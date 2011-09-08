〔表格〕美国9月3日当周初请失业金人数升至41.4万人,预估为40.5万人

路透9月8日电---美国劳工部周四公布的数据显示:

* 美国9月3日当周初请失业金人数升至41.4万人(预估为40.5万人),前周修正後为41.2万人(初值为40.9万人).

* 美国9月3日当周初请失业金人数四周均值升至41.475万人,前周修正後为41.1万(初值为41.025万人).