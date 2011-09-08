〔表格〕加拿大7月贸易逆差为7.5亿加元,6月修正为逆差13.7亿加元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月8日电---加拿大统计局周四公布,加拿大7月贸易逆差收窄至7.5亿加元,市场预估为逆差12.2亿加元;6月贸易逆差修正为13.7亿加元,前值为逆差15.6亿加元.
以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):
7月 6月(修正值) 变动百分比(%) 6月(前值)
贸易收支 -0.753 -1.368 n.a -1.561
出口 37.255 36.464 +2.2 36.481
进口 38.008 37.832 +0.5 38.042
路透调查的分析师平均预估加拿大7月贸易逆差12.2亿加元.(完)
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--编译 许娜;审校 王洋
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