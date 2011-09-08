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市场报道 | 2011年 9月 8日 星期四 20:52 BJT

〔表格〕加拿大7月贸易逆差为7.5亿加元,6月修正为逆差13.7亿加元

路透9月8日电---加拿大统计局周四公布,加拿大7月贸易逆差收窄至7.5亿加元,市场预估为逆差12.2亿加元;6月贸易逆差修正为13.7亿加元,前值为逆差15.6亿加元.

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):

7月 6月(修正值) 变动百分比(%) 6月(前值)

贸易收支 -0.753 -1.368 n.a -1.561

出口 37.255 36.464 +2.2 36.481

进口 38.008 37.832 +0.5 38.042

路透调查的分析师平均预估加拿大7月贸易逆差12.2亿加元.(完)

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--编译 许娜;审校 王洋

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